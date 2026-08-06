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Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas u Humskoj igraju prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv kazahstanskog Tobola.

Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kladionice su objavile kvote za ovaj susret i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Partizanu. Kvota na pobedu crno-belih iznosi 1,35, na nerešen ishod je pet, a na trijumf Tobola devet.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Grobari na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir