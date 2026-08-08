Susret je na programu u subotu od 20 časova...
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CRVENO-BELI SU APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice objavile kvote za meč Zvezda - Novi Pazar: Sve osim pobede čete Dejana Stankovića bila bi senzacija!
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Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Novi Pazar u subotu od 20 časova u meču 4. kola Super lige Srbije.
Biće ovo novo iskušenje za Zvezdu na domaćoj sceni i to posle poraza od Hapoel Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke domaćinu. Kvota na Zvezdu iznosi tek 1,10, na nerešen ishod je 11, a na pobedu Novog Pazara 18.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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