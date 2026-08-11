Susret je na programu u utorak od 20 časova...
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CRVENO-BELI SU APSOLUTNI FAVORITI: Ovo su kvote za meč Zvezde i Hapoela na dan veoma važne utakmice za šampiona Srbije!
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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 20 časova na Marakani igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe.
Biće ovo veoma važan meč za crveno-bele koji su u prvom duelu poraženi 1:0 i sada će pokušati da stignu do pobede i prolaza dalje.
Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Kako izgledaju kvote za ovu utakmicu na sam dan meča? Zvezda je i dalje veliki favorit i kvota na crveno-bele je od 1,30 do 1,35. Kvota na nerešen ishod je 5,60, a na pobedu Hapoela 8,50.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Hapoel Ber Ševa
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