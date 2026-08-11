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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 20 časova na Marakani igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe.

Biće ovo veoma važan meč za crveno-bele koji su u prvom duelu poraženi 1:0 i sada će pokušati da stignu do pobede i prolaza dalje.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Kako izgledaju kvote za ovu utakmicu na sam dan meča? Zvezda je i dalje veliki favorit i kvota na crveno-bele je od 1,30 do 1,35. Kvota na nerešen ishod je 5,60, a na pobedu Hapoela 8,50.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO:

00:34 Savo Radanović dobio crveni karton na Zvezda Novi Pazar Izvor: TV Arena sport/Screenshot