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Beogradski večiti rivali, Crvena zvezda i Partizan, u četvrtak igraju veoma važne mečeve na evropskoj sceni.

Crvena zvezda će od 20 časova dočekati Viktoriju Plzenj u plej-ofu za Ligu konferencija, dok će Partizan sat vremena kasnije gostovati Hetafeu u plej-ofu za Ligu konferencija.

Kakve se šanse daju crveno i crno-belima u ovim mečevima, ali i uopšteno za prolaz dalje?! Zvezda ima ulogu favorita protiv Viktorije Plzenj, dok se Partizanu ne piše dobro protiv Hetafea. Krenimo redom...

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Kladionice su objavile kvote za prve mečeve i Zvezda je bliža pobedi od Viktorije na Marakani. Kvota na četu Alberta Rijere iznosi između 1,70 i 1,80, na nerešen ishod je od 3,60 do 4,20, dok je na trijumf gostiju oko 4,50.

Kvota na prolaz Crvene zvezde iznosi 1,55, dok je kvota da će Viktorija Plzenj proći dalje 2,20.

Što se tiče meča Hetafea i Partizana, španski klub ulazi kao veliki favorit, kako u prvi susret, tako i u čitav dvomeč. Kvota na Hetafe u prvoj utakmici je 1,40, na nerešen ishod je 4,20, a na trijumf Partizana oko devet.

Kladionice i dalje nisu izbacile kvote za prolaz dalje na ovom susretu, ali, ako je sudeći po kvotama za prvi meč - Hetafe će biti veliki favorit i u čitavom dvomeču.

Šta vi mislite, da li Crvena zvezda i Partizan mogu do prolaza dalje protiv Viktorije Plzenj i Hetafea? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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