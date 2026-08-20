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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 20 časova igraju veoma važan meč na Marakani.

Viktorija Plzenj stiže u Beograd i prva utakmica plej-ofa za Ligu Evrope biće i debi Alberta Rijere na klupi crveno-belih.

Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga favorita ide u ruke Crvenoj zvezdi. Kvota na pobedu Zvezde je 1,80, na nerešen ishod je 3,60, a na trijumf gostiju 4,60.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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