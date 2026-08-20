Susret je na programu u četvrtak u 21 čas...
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KLADIONICE SU JASNE! Fudbalere Partizana čeka pakao u Španiji!
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Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas gostuju Hetafeu u prvom meču plej-ofa za Ligu konferencija.
Fudbaleri Partizana otputovali u Španiju na megdan Hetafeu Foto: Kurir Sport
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Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i prema proceni bukmejkera crno-bele čeka pakao u Španiji. Kvota na pobedu Hetafea iznosi tek 1,30, na nerešen ishod je 4,70, a na trijumf Partizana čak 10.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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