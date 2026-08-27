Susret je na programu u četvrtak od 19 časova...
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KO JE OVO OČEKIVAO?! Isplivao ŠOK podatak pred meč Crvene zvezde protiv Viktorije u Plzenju!
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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 19 časova gostuju Viktoriji Plzenj u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope.
Foto galerija sa Marakane Foto: Ilija Ilić
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Pred meč u Češkoj isplivao je šok podatak koji niko nije očekivao. Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i favorit je Viktorija, iako je u Beogradu poražena sa ubedljivih 3:0. Kvota na pobedu domaćeg tima iznosi 2,05, dok je na nerešen ishod i trijumf Zvezde identična - 3,50.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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