Pred meč u Češkoj isplivao je šok podatak koji niko nije očekivao. Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i favorit je Viktorija, iako je u Beogradu poražena sa ubedljivih 3:0. Kvota na pobedu domaćeg tima iznosi 2,05, dok je na nerešen ishod i trijumf Zvezde identična - 3,50.