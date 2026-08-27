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HETAFE JE FAVORIT, ALI ČEKA NAS DRAMA: Kladionice objavile kvote za meč u Humskoj - evo kolike šanse se daju Partizanu
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Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas u Humskoj dočekuju Hetafe u revanš meču plej-ofa za Ligu konferencija.
Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport
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Kladionice su objavile kvote za meč u kom Partizan mora da ide na pobedu jer je u prvom duelu izgubio sa 3:1 i kada pogledamo prognoze bukmejkera - jasno je da nas čeka drama u Humskoj. Kvota na pobedu Partizana iznosi 3,35, ista je kvota i za nerešen ishod, dok je Hetafe favorit sa kvotom 2,20.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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