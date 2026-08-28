Kladionice nemaju dilemu - "orlovi" će do ubedljive pobede na ovom meču...
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FRAPANTAN PODATAK PRED MEČ SRBIJE I ISLANDA! Ovako nešto se NE VIĐA SVAKI DAN!
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Košarkaška reprezentacija Srbije u petak od 20 časova dočekuje Island u prvom kolu drugog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Pred ovaj meč isplivao je i jedan frapantan podatak - kladionice su u potpunosti otpisale Islanđane i nemaju dilemu da će Srbija pobediti jer kvota na trijumf "orlova" ne postoji! Može se igrati samo pobeda u hendikepu koji iznosi čak 29.5 razlike! Ako verujete da će Srbija slaviti sa 30 i više poena razlike - kvota je 1,75, dok je na pobedu sa manje od 30 razlike kvota 1,95.
Šta vi mislite, da li će Srbija opravdati ulogu apsolutnog favorita i slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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