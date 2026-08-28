Pred ovaj meč isplivao je i jedan frapantan podatak - kladionice su u potpunosti otpisale Islanđane i nemaju dilemu da će Srbija pobediti jer kvota na trijumf "orlova" ne postoji! Može se igrati samo pobeda u hendikepu koji iznosi čak 29.5 razlike! Ako verujete da će Srbija slaviti sa 30 i više poena razlike - kvota je 1,75, dok je na pobedu sa manje od 30 razlike kvota 1,95.