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Pred nama je poslednji grend slem u sezoni - US Open 2026, a kladionice su već izbacile kvote za osvajača prestižnog trofeja u Njujorku. Sudeći po kvotama, očekuje nas izuzetno uzbudljiv i neizvestan turnir u muškoj konkurenciji.

Alkaraz na čelu, Zverev vreba priliku

Glavni favorit za podizanje pehara na stadionu "Artur Eš" jeste Karlos Alkaraz. Na španskog tenisera kvota iznosi 2.75, što ga stavlja na sam vrh liste preendenata na titulu.

1/5 Vidi galeriju Serena Vilijams i Karlos Alkaraz Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Odmah iza njega nalazi se Aleksander Zverev sa kvotom 4.00. Nemac već godinama juri svoju prvu grend slem titulu, a US Open je mesto gde je u prošlosti pružao neke od najboljih partija, zbog čega važi za prvog pratioca i izuzetno opasnog rivala.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na Mastersu u Montrealu Foto: Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Novak Đoković iz drugog plana (Kvota 9.00)

Srpski as i najtrofejniji teniser svih vremena, Novak Đoković, nalazi se na trećem mestu liste favorita sa kvotom 9.00. Iako ulogu glavnih favorita prepušta mlađim snagma, Đokovića nikada ne treba otpisivati na grend slemovima. Sa ovakvom kvotom, Novak predstavlja izuzetno primamljivu opciju za sve kladioničare koji veruju u još jedno njegovo šampionsko izdanje.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Mladi talenti i potencijalna iznenađenja

Gornji deo tabele favorita popunjavaju mladi igrači od kojih se očekuje proboj:

Artur Fis (11.00)

Ben Šelton (11.00)

Rafael Jodar (11.00)

Domaći adut Tejlor Fric drži kvotu 13.00, dok se nekadašnji šampion Njujorka Daniil Medvedev i Feliks Ože-Alijasim nalaze na kvoti 29.00.

1/5 Vidi galeriju Tejlor Fric Foto: SARAH YENESEL/EPA

Među ostalim teniserima iz senke vredno je spomenuti igrače kao što su:

Flavio Koboli (34.00)

Kasper Rud (41.00)

Jakub Menšik (41.00)

Tomi Pol i Brandon Nakašima (51.00)

Dok se u donjem delu liste nalaze imena poput Andreja Rubljova (67.00), Aleksa de Minora, Lorenca Muzetija i Aleksandra Bublika (svi po 100.00).

Pregled kvota za osvajača US Opena

Karlos Alkaraz - 2.75

Aleksander Zverev - 4.00

Novak Đoković - 9.00

Artur Fils - 11.00

Ben Šelton - 11.00

Rafael Jodar - 11.00

Tejlor Fric - 13.00

Daniil Medvedev - 29.00

Feliks Ože-Alijasim - 29.00

Flavio Koboli - 34.00

Kasper Rud - 41.00

Jakub Menšik - 41.00

Šta vi mislite, ko podiže pehar u Njujorku ove godine? Ostavite nam vaš odgovor u komentarima!

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