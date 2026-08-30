Ako verujemo bukmejkerima, ni Argentinac nije bez svojih šansi...
Kvota
ISPLIVALE KVOTE ZA PRVI MEČ NOVAKA ĐOKOVIĆA NA US OPENU: Srbin je favorit, ali jedan detalj može da brine!
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U noći između nedelje i ponedeljka (01.00), Novak Đoković igra meč prve runde US Opena protiv Argentinca Marijana Navonea.
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i Đoković je veliki favorit, ali jedan detalj može da brine. Kvota na Novaka je 1,20, što je daleko veća kvota u prvom kolu nekog turnira nego u dosadašnjem toku Novakove karijere.
Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia
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To znači da ni Navone nije bez šansi, a kvota na njega iznosi 4,50.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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