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U noći između nedelje i ponedeljka (01.00), Novak Đoković igra meč prve runde US Opena protiv Argentinca Marijana Navonea.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i Đoković je veliki favorit, ali jedan detalj može da brine. Kvota na Novaka je 1,20, što je daleko veća kvota u prvom kolu nekog turnira nego u dosadašnjem toku Novakove karijere.

Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

To znači da ni Navone nije bez šansi, a kvota na njega iznosi 4,50.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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