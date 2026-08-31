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Fudbaleri Partizana u ponedeljak od 19 časova u Humskoj dočekuju OFK Beograd i biće pod imperativom pobede.

Crno-beli su favoriti na ovom meču. Kladionice su objavile kvote i kvota na Partizan je 1,70, na nerešen ishod je 3,90, a na OFK Beograd 5,00. 

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču i da li crno-beli mogu do pobede na domaćoj sceni posle trijumfa protiv Hetafea u plej-ofu za Ligu konferencija?

Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

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