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U nedelju od 19 časova na Marakani Crvena zvezdai Partizan igraju 180. večiti derbi.

Isplivale su i prve kvote za predstojeći okršaj večitih rivala i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Zvezdi.

179. večiti derbi Foto: Ilija Ilić

Kvota na Zvezdu je od 1,25 do 1,35, na nerešen ishod je oko 5,80, dok je na trijumf Partizana 9,40.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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