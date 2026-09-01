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ISPLIVALE KVOTE ZA PREDSTOJEĆI VEČITI DERBI! Crvena zvezda je APSOLUTNI FAVORIT protiv Partizana!
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U nedelju od 19 časova na Marakani Crvena zvezdai Partizan igraju 180. večiti derbi.
Isplivale su i prve kvote za predstojeći okršaj večitih rivala i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Zvezdi.
179. večiti derbi Foto: Ilija Ilić
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Kvota na Zvezdu je od 1,25 do 1,35, na nerešen ishod je oko 5,80, dok je na trijumf Partizana 9,40.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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