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U nedelju od 19 časova na Marakani Crvena zvezda i Partizan igraju 180. večiti derbi

Kladionice nemaju ni najmanju dilemu po pitanju pobednika predstojećeg okršaja dva najveća srpska kluba.

Kvota na Zvezdu je od 1,25 do 1,35, na nerešen ishod je oko 5,80, dok je na trijumf Partizana 9,40 do čak 10. Očekuje se i dosta golova, obzirom da je kvota na igru 3+ samo 1,45.

Iz derbija u derbi vidimo sve manje kvote na pobedu crveno-belih, što dovoljno govori kolika je razlika u klasi između ovih timova trenutno. 

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Fudbaleri Crvene zvezde ispred navijača na severnoj tribini slave pobedu Izvor: MONDO/Dušan Ninković