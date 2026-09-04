Uoči 180. večitog derbija, kvote su na strani Crvene zvezde, dok se očekuje mnogo golova.
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KVOTE ZA DERBI: Partizan ponižen, očekuje se brdo golova Zvezde...
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U nedelju od 19 časova na Marakani Crvena zvezda i Partizan igraju 180. večiti derbi.
Kladionice nemaju ni najmanju dilemu po pitanju pobednika predstojećeg okršaja dva najveća srpska kluba.
Kvota na Zvezdu je od 1,25 do 1,35, na nerešen ishod je oko 5,80, dok je na trijumf Partizana 9,40 do čak 10. Očekuje se i dosta golova, obzirom da je kvota na igru 3+ samo 1,45.
Iz derbija u derbi vidimo sve manje kvote na pobedu crveno-belih, što dovoljno govori kolika je razlika u klasi između ovih timova trenutno.
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