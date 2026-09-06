ISPLIVALE NOVE INFORMACIJE NA DAN DERBIJA! Navijači Partizana ovo NE ŽELE DA VIDE!
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 19 časova na Marakani igraju 180. večiti derbi.
Danima pred meč bilo je jasno da su crveno-beli favoriti, ali bi informacije koje su se pojavile na sam dan utakmice mogle dodatno da zabrinu navijače Partizana koji sigurno ne žele da vide kvote za predstojeći duel.
Kvota na pobedu Zvezde je u padu u skoro svim kladionicama i najveća koja može da se pronađe je oko 1,40 (uglavnom 1,38 i manja), dok je kvota na trijumf Partizana od 7 do čak 8,50. Kvota na nerešen ishod je oko 5,50 u skoro svim kladionicama.
Takođe, očekuje se i goleada, pa je kvota na tri ili više golova tek oko 1,30!
Šta vi mislite, da li će Crvena zvezda opravdati ulogu favorita i slaviti u ovom meču ili će Partizan uspeti da iznenadi? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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