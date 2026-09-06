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Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 19 časova na Marakani igraju 180. večiti derbi.

Danima pred meč bilo je jasno da su crveno-beli favoriti, ali bi informacije koje su se pojavile na sam dan utakmice mogle dodatno da zabrinu navijače Partizana koji sigurno ne žele da vide kvote za predstojeći duel.

1/11 Vidi galeriju 179. večiti derbi Foto: Ilija Ilić

Kvota na pobedu Zvezde je u padu u skoro svim kladionicama i najveća koja može da se pronađe je oko 1,40 (uglavnom 1,38 i manja), dok je kvota na trijumf Partizana od 7 do čak 8,50. Kvota na nerešen ishod je oko 5,50 u skoro svim kladionicama.

Takođe, očekuje se i goleada, pa je kvota na tri ili više golova tek oko 1,30!

Šta vi mislite, da li će Crvena zvezda opravdati ulogu favorita i slaviti u ovom meču ili će Partizan uspeti da iznenadi? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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