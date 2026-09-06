Bukmejkeri veruju u naše dame...
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LOŠ DAN PROTIV TURSKE JE ARHIVIRAN, VREME JE ZA NAPAD NA BRONZU! Srbija je favorit protiv Poljske - evo kakav meč očekuju kladionice!
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u nedelju od 15 časova igra meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu i to protiv selekcije Poljske.
Posle poraza u polufinalu i lošeg dana protiv Turske, naše dame pokušaće da osvoje bronzu, a kladionice veruju da će u tome i uspeti.
Turska - Srbija, polufinale EP Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia
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Kvota na pobedu Srbije iznosi 1,40, dok je na trijumf Poljske 2,65, tako da bukmejkeri očekuju zanimljiv meč, ali i pobedu naše reprezentacije.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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