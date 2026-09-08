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Prema najnovijim kvotama kladionica, trka za trofej Lige šampiona donosi izuzetno izjednačenu borbu u samom vrhu.

Tituli najbliži, bar na papiru, jeste Pari Sen Žermen (PSŽ), koji se sa kvotom 6 izdvojio kao prvi favorit takmičenja.

1/10 Vidi galeriju PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

Odmah iza Parižana nalazi se izuzetno opasan trio koji deli drugo mesto - Arsenal, Barselona i Bajern Minhen, svi sa kvotom 7.

Kladionice takođe daju visoke šanse Real Madridu sa kvotom 7.50, dok je Mančester siti prvi sledeći pratilac sa kvotom 10, pa idu Liverpul (13) i Mančester junajted (20).

Nešto veći dobitak čeka one koji veruju u Inter (30) ili Atletiko Madrid (35). Zatim idu Napoli, Roma i Borusija Dortmund sa kvotom 40, dok se Lajpcig i Betis smatraju potpunim autsajderima sa kvotom 50.

Ostalim klubovima se i ne daju prevelike šanse.

Šta vi mislite, ko će osvojiti trofej u Ligi šampiona ove godine? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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