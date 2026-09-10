Susret je na programu u četvrtak od 19 časova...
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ZVEZDA JE APSOLUTNI FAVORIT PROTIV RADNIKA! Kladionice su jasne: Sve osim pobede crveno-belih bilo bi iznenađenje!
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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 19 časova gostuju Radniku u Surdulici u odloženom meču 3. kola Super lige Srbije.
Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Zvezdi. Kvota na crveno-bele iznosi 1,25, na nerešen ishod je 6, a na trijumf domaćina čak 10.50.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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