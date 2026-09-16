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U sredu počinje nova sezona Lige Evrope (2026/27), a kladionice su izbacile kompletne kvote za osvajača drugog po jačini evropskog klupskog takmičenja.

Prema prognozama i procenama bukmejkera, glavni favoriti za podizanje pehara dolaze iz Serije A, dok veliku pažnju privlače i predstavnici iz Nemačke, Engleske i Francuske.

Italijani vode glavnu reč

Na samom vrhu liste favorita nalazi se Juventus sa kvotom 8.00. Odmah iza torinske "stare dame" je još jedan velikan italijanskog fudbala - Milan, na koga je kvota 8.50. Bukmejkeri očigledno daju najveće šanse italijanskim klubovima da ove sezone stignu do samog kraja.

1/5 Vidi galeriju Luka Modrić u Milanu Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia

Pratioci i potencijalna iznenađenja

Na trećem mestu liste favorita nalazi se nemački Bajer Leverkuzen sa kvotom 9.95. Analitičari se slažu da nemački tim ima kvalitet za samu završnicu, a odmah iza njih vrebaju engleski Bornmut i francuski Marselj, čije se osvajanje vrednuje kvotom 11.0.

U krugu šireg kruga favorita nalaze se i španski predstavnici:

Real Sosijedad - 12.0

Selta Vigo - 13.0

Kristal Palas - 15.0

Hofenhajm - 16.9

Ispod njih, sa kvotom 18.9, nalaze se ekipe poput Liona, Benfike i engleskog Sanderlanda, koji takođe mogu napraviti ozbiljan rezultat ukoliko uhvate pravi ritam.

Regionalni klubovi i autsajderi

Što se tiče klubova iz regiona i istočne Evrope, zagrebački Dinamo se nalazi u grupi timova sa kvotom 100, gde su još i Plzenj, Ferencvaroš i Omonija. Slovenačko Celje ima kvotu 81.0, dok se na samom dnu liste nalaze autsajderi poput Hapoel Ber Ševe (300) i jermenskog Ararat-Jermenija (400).

Pregled kvota za osvajača Lige Evrope:

Juventus - 8.00

Milan - 8.50

Bajer Leverkuzen - 9.95

Bornmut - 11.0

Marselj - 11.0

Real Sosijedad - 12.0

Selta Vigo - 13.0

Kristal Palas - 15.0

Hofenhajm - 16.9

Lion - 18.9

Benfika - 18.9

Sanderland - 18.9

Bešiktaš - 20.9

Ren - 25.9

Anderleht - 28.9

AZ Alkmar - 34.0

Šturm Grac - 51.0

Olimpijakos - 51.0

Toreense - 67.0

Roal Union SG - 67.0

Sparta Prag - 67.0

Salcburg - 67.0

Najmegen - 67.0

Seltik - 67.0

Celje - 81.0

Omonija - 100

Plzenj - 100

Ferencvaroš - 100

Dinamo Zagreb - 100

Levski Sofija - 150

Jagjelonija - 150

Leh Poznanj - 150

Lilestrem - 150

OFI Krit - 200

Hapoel Ber Ševa - 300

Ararat-Jermenija - 400

Ko je po vašem mišljenju glavni favorit za podizanje pehara ove sezone? Pišite nam u komentarima!

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