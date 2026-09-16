KO ĆE OSVOJITI LIGU EVROPE?! Italijani predvode listu favorita - Juventus i Milan ispred svih po mišljenju kladionica!
- Kladionice su objavile kvote za osvajača Lige Evrope 2026/27, a najveći favoriti su Juventus sa 8.00 i Milan sa 8.50.
- Na trećem mestu je Bajer Leverkuzen sa 9.95, dok su Bornmut i Marselj procenjeni na 11.0.
- Dinamo Zagreb je među timovima sa kvotom 100, dok su najveći autsajderi Hapoel Ber Ševa i Ararat-Jermenija.
U sredu počinje nova sezona Lige Evrope (2026/27), a kladionice su izbacile kompletne kvote za osvajača drugog po jačini evropskog klupskog takmičenja.
Prema prognozama i procenama bukmejkera, glavni favoriti za podizanje pehara dolaze iz Serije A, dok veliku pažnju privlače i predstavnici iz Nemačke, Engleske i Francuske.
Italijani vode glavnu reč
Na samom vrhu liste favorita nalazi se Juventus sa kvotom 8.00. Odmah iza torinske "stare dame" je još jedan velikan italijanskog fudbala - Milan, na koga je kvota 8.50. Bukmejkeri očigledno daju najveće šanse italijanskim klubovima da ove sezone stignu do samog kraja.
Pratioci i potencijalna iznenađenja
Na trećem mestu liste favorita nalazi se nemački Bajer Leverkuzen sa kvotom 9.95. Analitičari se slažu da nemački tim ima kvalitet za samu završnicu, a odmah iza njih vrebaju engleski Bornmut i francuski Marselj, čije se osvajanje vrednuje kvotom 11.0.
U krugu šireg kruga favorita nalaze se i španski predstavnici:
Real Sosijedad - 12.0
Selta Vigo - 13.0
Kristal Palas - 15.0
Hofenhajm - 16.9
Ispod njih, sa kvotom 18.9, nalaze se ekipe poput Liona, Benfike i engleskog Sanderlanda, koji takođe mogu napraviti ozbiljan rezultat ukoliko uhvate pravi ritam.
Regionalni klubovi i autsajderi
Što se tiče klubova iz regiona i istočne Evrope, zagrebački Dinamo se nalazi u grupi timova sa kvotom 100, gde su još i Plzenj, Ferencvaroš i Omonija. Slovenačko Celje ima kvotu 81.0, dok se na samom dnu liste nalaze autsajderi poput Hapoel Ber Ševe (300) i jermenskog Ararat-Jermenija (400).
Pregled kvota za osvajača Lige Evrope:
Juventus - 8.00
Milan - 8.50
Bajer Leverkuzen - 9.95
Bornmut - 11.0
Marselj - 11.0
Real Sosijedad - 12.0
Selta Vigo - 13.0
Kristal Palas - 15.0
Hofenhajm - 16.9
Lion - 18.9
Benfika - 18.9
Sanderland - 18.9
Bešiktaš - 20.9
Ren - 25.9
Anderleht - 28.9
AZ Alkmar - 34.0
Šturm Grac - 51.0
Olimpijakos - 51.0
Toreense - 67.0
Roal Union SG - 67.0
Sparta Prag - 67.0
Salcburg - 67.0
Najmegen - 67.0
Seltik - 67.0
Celje - 81.0
Omonija - 100
Plzenj - 100
Ferencvaroš - 100
Dinamo Zagreb - 100
Levski Sofija - 150
Jagjelonija - 150
Leh Poznanj - 150
Lilestrem - 150
OFI Krit - 200
Hapoel Ber Ševa - 300
Ararat-Jermenija - 400
Ko je po vašem mišljenju glavni favorit za podizanje pehara ove sezone? Pišite nam u komentarima!
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