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Odbojkaši Srbije u sredu od 16 časova igraju četvrti meč na Evropskom prvenstvu i rival "orlovima" biće Danska.

Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč - Srbija je favorit, ali ni Danska nije bez svojih šansi... Kvota na pobedu "orlova" iznosi 1,35, dok je na trijumf Danaca 2,90.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Odbojkašice Srbije plaču Izvor: Arena 5 Premium