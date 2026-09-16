Susret je na programu u sredu od 16 časova...
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SRBIJA JE FAVORIT, ALI... Kladionice objavile kvote za meč "orlova" protiv Danske
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Odbojkaši Srbije u sredu od 16 časova igraju četvrti meč na Evropskom prvenstvu i rival "orlovima" biće Danska.
Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia
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Kladionice su objavile kvote za ovaj meč - Srbija je favorit, ali ni Danska nije bez svojih šansi... Kvota na pobedu "orlova" iznosi 1,35, dok je na trijumf Danaca 2,90.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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