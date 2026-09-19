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Fudbaleri Partizana u subotu od 19 časova gostuju Radniku u Surdulici i traže pobedu i izlaz iz krize na veoma neugodnom gostovanju.

Radnik Surdulica - FK Partizan (22. kolo Super lige Srbije) Foto: Starsport

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i crno-beli imaju ulogu favorita, ali ni Radnik nije bez šansi. Kvota na pobedu Partizana iznosi 1,85, na nerešen ishod je 3,60, a na trijumf domaćina 4,30.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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