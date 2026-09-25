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Košarkaši Partizana od 20.45 u beogradskoj Areni otvaraju novu sezonu u Evroligi.

Rival crno-belima je Armani iz Milana.

KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN

Sudeći prema kladionicama, tim Đoana Penjaroje je favorit, ali ne izraziti. U prevodu, očekuje se neizvesna utakmica do samog kraja.

Kvota na Partizan je 1,70, dok je kvota na Armani 2,40.

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Trening Partizana pred Olimpiju Milano Izvor: Mondo/Tijana Jevtić