Sudeći prema kladionicama, tim Đoana Penjaroje je favorit, ali ne izraziti
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ŠTA KAŽU KLADIONICE PRED MEČ PARTIZAN - ARMANI: Grobari, spremite bensedin
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Košarkaši Partizana od 20.45 u beogradskoj Areni otvaraju novu sezonu u Evroligi.
Rival crno-belima je Armani iz Milana.
KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN
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Sudeći prema kladionicama, tim Đoana Penjaroje je favorit, ali ne izraziti. U prevodu, očekuje se neizvesna utakmica do samog kraja.
Kvota na Partizan je 1,70, dok je kvota na Armani 2,40.
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