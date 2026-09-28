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Košarkaši Partizana u utorak od 20.45 časova gostuju Parizu u utakmici 2. kola Evrolige.

Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Crno-beli ulaze u meč osokoljeni trijumfom nad Armanijem, ali kladionice ne misle da će samopouzdanje srpskog kluba presuditi.

Sudeći po ponudama, veće šanse se daju Parizu da upiše prvu pobedu u sezoni, posle poraza u Atini od Obradovićevog Panatinaikosa.

Bukmejkeri za trijumf ekipe iz grada svetlosti nude kvotu 1.70.

Nasuprot tome, na pobedu Partizana daje se kvota 2.20.

Ipak, ne dešava se retko da kladionice greše u proceni, u šta se nadaju navijači crno-belih koji bi mogli da odigraju značajnu ulogu svojom brojnošću.

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