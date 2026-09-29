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Protivnik u Beogradu je Hapoel, a ulog nije mali, iako se radi o tek drugoj utakmici u sezoni. Ekipa iz Tel Aviva je u prvom kolu na domaćem terenu izgubila od Bajerna, a Crvena zvezda je, takođe kao domaćin, izgubila od Žalgirisa.

Jedna od ove dve ekipe će takmičenje početi sa dva poraza, što svakako nije prijatno.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

A, da ekipu Ibona Navara čeka teška utakmica, dobro govori i pogled na kvote.

Crvena zvezda je blagi favorit sa kvotom 1.82 na "keca", dok je za Hapoel i "dvojku" određena kvota 2.35.

Izraelce će dočekati pune tribine Beogradske arene i verovatno podrška sa tribina i pravi razliku, međutim, gotovo je izvesno da navijači mogu da očekuju sve, samo ne utakmicu bez nervoze i stresa.

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