Dubai i Crvena zvezda u utorak od 17 časova igraju meč 10. kola Evrolige, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
EVROLIGA
ČEKA NAS DRAMA U EMIRATIMA! Pogledajte kvote za meč Dubai - Crvena zvezda
Slušaj vest
Crvena zvezda je u velikom naletu i ostvarila je sedam vezanih pobeda u Evroligi.Poslednji u nizu pao je Panatinaikos, a četa Saše Obradovića želi da nastavi seriju i to na teškom gostovanju Dubaiju (utorak, 17.00).
Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i ako je verovati bukmejkerima - čeka nas drama u Emiratima. Dubai je blagi favorit sa kvotom 1.85, dok je kvota na Zvezdu tačno dva.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Dubai - Crvena zvezda?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši