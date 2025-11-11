Slušaj vest

Crvena zvezda je u velikom naletu i ostvarila je sedam vezanih pobeda u Evroligi.Poslednji u nizu pao je Panatinaikos, a četa Saše Obradovića želi da nastavi seriju i to na teškom gostovanju Dubaiju (utorak, 17.00).

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i ako je verovati bukmejkerima - čeka nas drama u Emiratima. Dubai je blagi favorit sa kvotom 1.85, dok je kvota na Zvezdu tačno dva.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Dubai - Crvena zvezda? Dubai 50% Crvena zvezda 50%

BONUS VIDEO: