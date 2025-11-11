Slušaj vest

Košarkaši Partizana upali su u rezultatsku krizu, te u Evroligi nemaju pobedu na četiri vezane utakmice.

Poslednji u nizu evroligaški poraz crno-beli su doživeli od Olimpijakosa u Pireju, pa će na meču protiv Monaka (utorak, 20.30) u Beogradskoj Areni, pobeda biti imperativ.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i bukmejkeri očekuju dramu i neizvestan susret. Kvota na trijumf Partizana iznosi tačno dva, dok je na pobedu Monaka 1,70.

