Partizan i Monako sastaće se u utorak od 20.30 u Beogradskoj Areni, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
EVROLIGA
KO ĆE POBEDITI - PARTIZAN ILI MONAKO?! Evo šta kažu kladionice!
Košarkaši Partizana upali su u rezultatsku krizu, te u Evroligi nemaju pobedu na četiri vezane utakmice.
Poslednji u nizu evroligaški poraz crno-beli su doživeli od Olimpijakosa u Pireju, pa će na meču protiv Monaka (utorak, 20.30) u Beogradskoj Areni, pobeda biti imperativ.
Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i bukmejkeri očekuju dramu i neizvestan susret. Kvota na trijumf Partizana iznosi tačno dva, dok je na pobedu Monaka 1,70.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Ko će slaviti u meču Partizan - Monako?
