Košarkaši Crvene zvezde gostuju Cedevita Olimpiji u utakmici 7. kola ABA lige.
OBRT
ŠTA SE TO DEŠAVA PRED ZVEZDINU UTAKMICU U LJUBLJANI?! Crveno-beli gaze u Evroligi, a sada se dogodio ogroman preokret!
Slušaj vest
Iako je ekipa Saše Obradovića trenutno jedna od najboljih u Evropi, gledajući formu u Evroligi, kada je reč o regionalnom takmičenju, situacija je malo drugačija.
Cedevita Olimpija koja ima učinak od četiri pobede i jednog poraza je, prema kladionicama, imala ulogu favorita protiv Zvezde koja je trenutno na učinku od tri pobede i dva poraza.
Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Međutim, došlo je do obrta, pa je sada beogradski tim favorit za pobedu.
Kvota na pobedu domaćina je iznosila 1.80, a na pobedu Crvene zvezde 2.10.
Sada je sitacija drugačija, pa je kvota na trijumf gostiju 1.85, a na slavlje domaćina 2.15.
Utakmica je na programu u ponedeljak od 17 časova.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši