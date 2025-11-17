Slušaj vest

Iako je ekipa Saše Obradovića trenutno jedna od najboljih u Evropi, gledajući formu u Evroligi, kada je reč o regionalnom takmičenju, situacija je malo drugačija.

Cedevita Olimpija koja ima učinak od četiri pobede i jednog poraza je, prema kladionicama, imala ulogu favorita protiv Zvezde koja je trenutno na učinku od tri pobede i dva poraza.

Međutim, došlo je do obrta, pa je sada beogradski tim favorit za pobedu.

Kvota na pobedu domaćina je iznosila 1.80, a na pobedu Crvene zvezde 2.10.

Sada je sitacija drugačija, pa je kvota na trijumf gostiju 1.85, a na slavlje domaćina 2.15.

Utakmica je na programu u ponedeljak od 17 časova.

