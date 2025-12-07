Crvena zvezda i Vojvodina u nedelju od 17 časova na Marakani igraju meč 18. kola Super lige Srbije, a kladionice su objavile kvote za ovaj susret
KVOTE
DERBI NA MARAKANI! Kladionice objavile kvote za meč Zvezde i Vojvodine: Beogradski crveno-beli imaju ulogu favorita!
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine u nedelju od 17 časova na Marakani igraju meč 18. kola Super lige Srbije.
Kladionice su objavile kvote za ovaj derbi i uloga favorita ide u ruke beogradskim crveno-belima. Kvota na trijumf Zvezde iznosi 1,30, na nerešen ishod je 5,90, a na pobedu Vojvodine čak devet.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Crvena zvezda - Vojvodina?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši