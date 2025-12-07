Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine u nedelju od 17 časova na Marakani igraju meč 18. kola Super lige Srbije.

Kladionice su objavile kvote za ovaj derbi i uloga favorita ide u ruke beogradskim crveno-belima. Kvota na trijumf Zvezde iznosi 1,30, na nerešen ishod je 5,90, a na pobedu Vojvodine čak devet.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Crvena zvezda - Vojvodina?

