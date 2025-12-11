Slušaj vest

Kladionice su ulogu favorita prepustile Crvenoj zvezdi, te je kvota na pobedu beogradske ekipe 2.30, dok se trijumf domaćeg sastava plaća koeficijentom 3.05.

Trening Crvene zvezde pred Šturm

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da uprkos slabijim rezultatima u domaćem prvenstvu nema govora o odustajanju, kao i da od igrača očekuje da pokažu karakter na gostovanju Šturmu u Gracu.

"Moramo da probamo da pronađemo rešenje, a ne da odustajemo. Ja sam neko ko ne voli da odustaje. Radimo svakodnevno sa igračima, dižemo ih i pričamo. Igrači su svesni toga, pričamo, atmosfera u ekipi je dobra, igrači su dobri međusobno. Samopouzdanje pravi dobre rezultate, loši rezultati prave probleme, ali jednostavno savremeni fudbal diktira da imate puno utakmica, na svaka dva do tri dana", rekao je Milojević.

Zvezda posle pet odigranih utakmica zauzima 22. mesto sa sedam bodova, a ta pozicija vodi u šesnaestinu finala Lige Evropa.

Šturm se nalazi na 28. mestu, ispod mesta koje vodi u plej-of, sa četiri boda.