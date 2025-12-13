Partizan i Napredak odigraće svoju utakmicu u subotu od 18.30 u Humskoj, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
SUPER LIGA SRBIJE
CRNO-BELI SU APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Napredak: Gosti već otpisani!
Fudbaleri Partizana dočekaće Napredak u subotu od 18.30 u Humskoj i pokušaće da slave, te da upišu nova tri boda u borbi za titulu.
Partizan u ovaj meč ulazi posle pobede protiv Radničkog u Kragujevcu (4:2), dok je Napredak u Kruševcu u prošlom kolu savladao Železničar (2:1).
Radnički 1923 - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke crno-belima na koje je kvota 1,2. Kvota na nerešen ishod u Humskoj iznosi 6,50 dok je na pobedu Napretka 11.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Ko će slaviti u meču Partizan - Napredak?
