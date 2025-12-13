Slušaj vest

Fudbaleri Partizana dočekaće Napredak u subotu od 18.30 u Humskoj i pokušaće da slave, te da upišu nova tri boda u borbi za titulu.

Partizan u ovaj meč ulazi posle pobede protiv Radničkog u Kragujevcu (4:2), dok je Napredak u Kruševcu u prošlom kolu savladao Železničar (2:1).

Radnički 1923 - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke crno-belima na koje je kvota 1,2. Kvota na nerešen ishod u Humskoj iznosi 6,50 dok je na pobedu Napretka 11.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Partizan - Napredak?

Ne propustiteFudbalCRNO-BELI NASTAVLJAJU BORBU ZA TITULU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Napredak
FK Partizan
FudbalNASTAVLJA SE SUPER LIGA SRBIJE: Partizan dočekuje Napredak, Zvezda gostuje TSC-u
FK Partizan
FudbalSTOJAKOVIĆ PRED PARTIZAN - NAPREDAK: Velika je odgovornost biti na prvom mestu!
Nenad Stojaković
Fudbal"SVI ZNAJU ŠTA JE MOJA ŽELJA..." Jovan Milošević otkrio kako je Partizan prvi na tabeli i priznao gde želi da nastavi karijeru
Jovan Milošević

 BONUS VIDEO:

Grobari gađali Tanjgu Izvor: Kurir