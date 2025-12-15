Slušaj vest

U derbiju 19. kola Super lige Srbije večeras od 19.30 TSC dočekuje Crvenu zvezdu od 19.30 časova na "TSC Areni".

Kladionice su ulogu favorita prepustile Crvenoj zvezdi, te je kvota na pobedu aktuelnog šampiona Srbije 1.40, dok se trijumf domaće ekipe plaća kofeficijentom 7.65.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Što se tabele SLS tiče, Zvezda je druga sa pet bodova manje od Partizana, dok je TSC tek na poziciji 12.

Pomoćni trener fudbalera TSC-a Nemanja Miljanović izjavio je da njegovu ekipu očekuje izuzetno zahtevan duel protiv Crvene zvezde, koju je ocenio kao najkvalitetniji tim u zemlji.

"Pred nama je težak izazov, kako za stručni štab u pogledu pripreme, tako i za igrače kada je reč o realizaciji na terenu. Radujemo se utakmici protiv velikog kluba i pokušaćemo da primenimo što više onoga na čemu svakodnevno radimo na treninzima", rekao je Miljanović.