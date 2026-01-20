Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 18.45 gostuju Monaku u meču 23. kola Evrolige, a kladionice pred ovaj susret ne daju velike šanse timu sa Malog Kalemegdana.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Kvota na trijumf Monaka iznosi 1,25, dok je na pobedu Crvene zvezde čak 4,30.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteEvroligaZVEZDA IDE NA MEGDAN TRENUTNOM LIDERU EVROLIGE! Mogu li crveno-beli da sruše Monako na gostovanju? Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu...
KK Crvena zvezda
Evroliga"NE SMEMO DA IM DOPUSTIMO TO DA URADE!" Donatas Motiejunas pozvao na oprez pred sudar Monaka i Crvene zvezde!
Donatas Motiejunas u dresu Crvene zvezde protiv Makabija
Evroliga"MOJ OPORAVAK NIJE BIO NAJBOLJI, ALI..." Džoel Bolomboj se vratio na teren, pa poslao jaku poruku pred Monako: "Osećam se sjajno!"
ZVEZDA-MACCABI_78.JPG
EvroligaSAŠA OBRADOVIĆ DONEO FENOMENALNE VESTI! Trener Crvene zvezde obradovao navijače pred meč protiv Monaka!
Saša Obradović

 BONUS VIDEO:

Milan Tomić u sukobu sa navijačima na Zadar Zvezda Izvor: TV Arena sport