Crvena zvezda gostuje Monaku, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč,
EVROLIGA
MOŽE LI ZVEZDA DO NOVOG BREJKA?! Kladionice ne daju velike šanse crveno-belima protiv Monaka
Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 18.45 gostuju Monaku u meču 23. kola Evrolige, a kladionice pred ovaj susret ne daju velike šanse timu sa Malog Kalemegdana.
Kvota na trijumf Monaka iznosi 1,25, dok je na pobedu Crvene zvezde čak 4,30.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
