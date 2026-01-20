Partizan će gostovati Bajernu, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.
EVROLIGA
CRNO-BELI U PODREĐENOM POLOŽAJU! Kladionice nemaju dilemu - Partizan je autsajder protiv Bajerna u Minhenu
Košarkaši Partizana u 23. kolu Evrolige gostuju Bajernu u Minhenu (utorak, 20.30) i ako je verovati bukmejkerima, crno-beli nemaju prevelike šanse da dobiju ovaj meč.
KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Kvota na trijumf Bajerna iznosi 1,35, dok je na pobedu Partizana čak 3,40.
