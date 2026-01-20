Slušaj vest

Košarkaši Partizana u 23. kolu Evrolige gostuju Bajernu u Minhenu (utorak, 20.30) i ako je verovati bukmejkerima, crno-beli nemaju prevelike šanse da dobiju ovaj meč.

KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Kvota na trijumf Bajerna iznosi 1,35, dok je na pobedu Partizana čak 3,40.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

 BONUS VIDEO:

Igokea - Partizan: Đoan Penjaroja pobesneo na Dvejna Vašingtona Izvor: Arena 2 Premium