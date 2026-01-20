Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije i Crne Gore u utorak od 20.30 zatvoriće drugu grupnu fazu na Evropskom prvenstvu, a kladionice veruju da će "delfini" stići do trijumfa protiv "ajkula".

Kvota na pobedu Srbije iznosi 1,35, dok je na trijumf Crne Gore 4,50, a na nerešen ishod tačno osam.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

