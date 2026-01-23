Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20.30 gostuju Virtusu u Bolonji i na ovom meču nemaju ulogu favorita.

Kvota na trijumf tima sa Malog Kalemegdana iznosi 2,20, dok je kvota na pobedu Virtusa 1,70 i jasno je da četu Saše Obradovića čeka pakleno težak zadatak.

Šta vi mislite, može li Zvezda do novog evroligaškog brejka? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

