Crvena zvezda gostuje Virtusu, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.
EVROLIGA
ZVEZDA NIJE FAVORIT PROTIV VIRTUSA! Kladionice objavile kvote za novi meč crveno-belih: Četu Saše Obradovića čeka pakleno težak zadatak!
Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20.30 gostuju Virtusu u Bolonji i na ovom meču nemaju ulogu favorita.
Crvena zvezda - Virtus Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com
Kvota na trijumf tima sa Malog Kalemegdana iznosi 2,20, dok je kvota na pobedu Virtusa 1,70 i jasno je da četu Saše Obradovića čeka pakleno težak zadatak.
