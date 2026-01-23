Košarkaši Partizana u Minhenu dočekuju Hapoel, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.
MOŽE LI PARTIZAN DO NOVE POBEDE?! Kladionice su jasne: Crno-beli su autsajderi protiv Hapoela!
Partizan će u novom evroligaškom meču imati neobičan zadatak - kao domaćin će igrati u Minhenu i pokušati da stigne do nove pobede u elitnom takmičenju i to protiv Hapoela iz Tel Aviva.
Četa Đoana Penjaroje nije favorit u ovom meču i kvota na pobedu Partizana iznosi čak 3,40, dok je kvota na trijumf Hapoela 1,35.
Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport
