Slušaj vest

Partizan će u novom evroligaškom meču imati neobičan zadatak - kao domaćin će igrati u Minhenu i pokušati da stigne do nove pobede u elitnom takmičenju i to protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Četa Đoana Penjaroje nije favorit u ovom meču i kvota na pobedu Partizana iznosi čak 3,40, dok je kvota na trijumf Hapoela 1,35.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteEvroligaMOGU LI CRNO-BELI DA ZAUSTVAVE LIDERA? Evo gde možete da gledate utakmicu Partizan - Hapoel
Bajern, Partizan, Evroliga
EvroligaOVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE: Žalgiris odigrao za Zvezdu! Poraz ekipa koje se s Partizanom bore na začelju
profimedia-1066399318.jpg
EvroligaPENJAROJA SE OGLASIO PRED UTAKMICU PROTIV LIDERA EVROLIGE: Biće važno da ih pobedimo!
Đoan Penjaroja
KošarkaLEGENDU SU OTERALI KAO SPREMAČICU IZ PARTIZANA ZBOG OBRADOVIĆA! Miličić žestoko zagrmeo: Ljudi, stanite malo - trebalo je i ranije da ode! Džaba skika i vriska!
Darko Miličić Željko Obradović

 BONUS VIDEO:

Grobari ispratili pesmom igrace Partizana Izvor: Kurir