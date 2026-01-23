Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni igraju polufinalni meč Evropskog prvenstva protiv Italije.

Da li će "delfini" stići do finala? Kladionice kažu - hoće! Kvota na pobedu Srbije iznosi 1,50 i naša reprezentacija ima ulogu favorita, dok je kvota na Italijane 3,80, a na eventualni nerešeni ishod u regularnom toku 7,50.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

