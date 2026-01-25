Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije i Mađarske boriće se za titulu šampiona Evrope, a ovaj meč možete gledati na kanalu RTS 1, dok tekstualni prenos možete pratiti na našem sajtu.

Biće to drugi duel Srbije i Mađarske na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, a prethodni je završen trijumfom Delfina od 15:14 u grupnoj fazi.

Srbija - Italija, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Kladionice su ulogu favorita prepustile Srbiji, te je kvota na pobedu Delfina 1.70, dok se trijumf Mađara plaća koeficijentom 3.10.

Prethodno, u borbi za treće mesto će se, takođe u nedelju, ali od 17 časova, sastati Italija i Grčka.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

