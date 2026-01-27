Slušaj vest

Očekuje se da će Đoković i Museti na teren oko 4.30 po srednjeevropskom vremenu, te će Novak imati još jedan veoma težak zadatak ispred sebe.

Vrlo moguće je da će doći i do dodatnog pomeranja, jer Đoković i Museti igraju tek treći meč programa na glavnom stadionu.

Prvo će na teren Elena Ribakina i Iga Švjontek (01.30), zatim Džesika i Pegula i Amanda Anisimova (oko 03.00), a tek onda Đoković i Museti.

Novak Đoković na meču protiv Botika van de Zandšulpa Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Kladionice su ulogu favorita prepustile Novaku, te je kvota na pobedu srpskog tenisera 1.30, dok se trijumf Musetija plaća koeficijentom 3.35.

Ko bude bolji iz ovog sureta, igraće protiv Janika Sinera ili Bena Šeltona u polufinalu Australijan opena, a Italijan i Amerikanac na teren će u večernjem terminu.

