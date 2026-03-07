Slušaj vest

Novak Đoković će na startu turnira u Indijan Velsu igrati protiv Poljaka Kamila Majhšaka.

Ovo je susret druge runde pošto je Novak bio slobodan u prvom kolu u kom je Majhšak savladao Đovanija Mpešija Perikara sa 6:3, 1:6, 7:5 i počeće u subotu oko 22 časa po srednjeevropskom vremenu.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i sve sem pobede Đokovića bila bi apsolutna senzacija. Kvota na Novakov trijumf iznosi tek 1,10, dok je na pobedu Majhšaka čak osam.

