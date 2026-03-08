Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Napretka iz Kruševca u nedelju od 16 časova na Marakani igraju meč 26. kola Super lige Srbije.

Apsolutni favorit pred ovaj susret je Zvezda i kladionice gostima ne daju skoro nikakve šanse za trijumf. Kvota na pobedu crveno-belih je tek 1,05, na nerešen ishod je 15, a na pobedu Napretka čak 40.

Foto galerija iz Kruševca Foto: Pedja Milosavljevic

Šta vi mislite, da li će Zvezda opravdati ulogu favorita ili će Napredak uspeti da režira senzaciju? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

