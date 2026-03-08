Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine i Partizana u nedelju od 18 časova u Novom Sadu igraju derbi 26. kola Super lige Srbije.

Pred ovaj meč isplivao je neveorovatan i neočekivan podatak. Kladionice su objavile kvote za susret Vojvodine i Partizana, a uloga favorita ide u ruke domaćinu!

Kvota na pobedu Vojvodine iznosi 2,45, na trijumf Partizana je 2,90, a na nerešen ishod 3,35.

