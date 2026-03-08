Vojvodina i Partizan u nedelju od 18 časova igraju meč 26. kola Super lige Srbije, a uoči ovog duela pojavio se i zanimljiv podatak.
SUPER LIGA SRBIJE
ČEKA NAS DRAMA U NOVOM SADU! Isplivao neverovatan podatak pred meč Vojvodine i Partizana - ko je ovo mogao da očekuje?!
Slušaj vest
Fudbaleri Vojvodine i Partizana u nedelju od 18 časova u Novom Sadu igraju derbi 26. kola Super lige Srbije.
Pred ovaj meč isplivao je neveorovatan i neočekivan podatak. Kladionice su objavile kvote za susret Vojvodine i Partizana, a uloga favorita ide u ruke domaćinu!
Foto galerija iz Humske Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Kvota na pobedu Vojvodine iznosi 2,45, na trijumf Partizana je 2,90, a na nerešen ishod 3,35.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši