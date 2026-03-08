Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće Klužu u meču drugog kola druge faze ABA lige (nedelja, 18.00).

Kladionice su objavile kvote za ovaj susret i uloga favorita ide u ruke Zvezdi, koja traži trijumf posle bolnog poraza od minhenskog Bajerna u Evroligi.

Kvota na pobedu Zvezde iznosi 1,28, dok je na trijumf Kluža 3,30.

Šta vi mislite, hoće li crveno-beli opravdati ulogu favorita ili će Rumuni uspeti da iznenade? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

