Kluž i Crvena zvezda igraju svoj meč ABA lige u nedelju od 18 časova, a kladionice su objavile kvote za ovaj susret.
ABA LIGA
CRVENO-BELI IMAJU ULOGU FAVORITA! Kladionice objavile kvote za meč Zvezde u Rumuniji - tim Saše Obradovića blizu nove pobede!
Košarkaši Crvene zvezde gostovaće Klužu u meču drugog kola druge faze ABA lige (nedelja, 18.00).
Kladionice su objavile kvote za ovaj susret i uloga favorita ide u ruke Zvezdi, koja traži trijumf posle bolnog poraza od minhenskog Bajerna u Evroligi.
Evroliga, sezona 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Kvota na pobedu Zvezde iznosi 1,28, dok je na trijumf Kluža 3,30.
Šta vi mislite, hoće li crveno-beli opravdati ulogu favorita ili će Rumuni uspeti da iznenade? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
