Bosna i Partizan u nedelju od 20 časova igraju meč drugog kola druge faze ABA lige, a kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu.
ABA LIGA
CRNO-BELI BLIŽI POBEDI! Kladionice objavile kvote pred teško gostovanje Partizana ekipi Bosne: Da li će Penjarojina četa opravdati ulogu favorita?
Biće ovo susret drugog kola druge faze ABA lige, a kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu. Četa Đoana Penjaroje ima ulogu favorita u ovoj utakmici, a da li će je opravdati ostaje da se vidi.
Đoan Penjaroja Foto: Starsport
Kvota na pobedu Partizana iznosi 1,28, dok je na trijumf Bosne kvota 3,30.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
