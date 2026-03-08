Slušaj vest

Košarkaši Bosne i Partizana u nedelju od 20 časova izlaze na teren.

Biće ovo susret drugog kola druge faze ABA lige, a kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu. Četa Đoana Penjaroje ima ulogu favorita u ovoj utakmici, a da li će je opravdati ostaje da se vidi.

Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Kvota na pobedu Partizana iznosi 1,28, dok je na trijumf Bosne kvota 3,30.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

