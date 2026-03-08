Slušaj vest

Partizan je doživeo dva uzastopna poraza od Crvene zvezde i OFK Beograda i drastično umanjio svoje šanse u borbi za šampionski naslov.

Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Crno-beli trenutno imaju sedam bodova manje od drugoplasirane Crvene zvezde.

Ni Vojvodini ne cvetaju ruže, pošto su takođe doživeli dva uzastopna poraza od Novog Pazara i Železničara iz Pančeva.

Vojvodina je na trećem mestu na tabeli sa četiri boda manje od vodećeg Partizana, a Novosađani su se u međuvremenu plasirali u polufinale Kupa Srbije, nakon što su izbacili Trajal posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Ono što je zanimljivo su kvote za ovaj meč.

Naime kvota na pobedu Vojvodine je manja nego na pobedu Partizana. To je pravi raritet, verovatno se nikad nije desilo da crno-beli sem protiv Crvene zvezde ne budu favoriti na nekom meču domaćeg prvenstva.

Pobeda Novosađana placa 2.55, trijumf crno-belih 2.75. a na nerešeni ishod kvota je 3.35.

