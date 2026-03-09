Novak Đoković i Aleksandar Kovačević igraju meč trećeg kola Indijan Velsa (ponedeljak, oko 20 časova), a kladionice su objavile kvote za ovaj duel.
INDIJAN VELS
KLADIONICE SU JASNE: Novak Đoković je apsolutni favorit protiv Aleksandra Kovačevića!
Nastavlja Novak Đoković put ka trofeju u Indijan Velsu.
Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia
U trećem kolu Novak će igrati protiv Amerikanca srpskog porekla, Aleksandra Kovačevića (ponedeljak, oko 20 časova), a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.
Uloga apsolutnog favorita ide u ruke Đokoviću i kvota na Novakovu pobedu je tek 1,10. Sa druge strane, kvota na trijumf Aleksandra Kovačevića iznosi 6,90.
