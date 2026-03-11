Utakmica 31. kola Evrolige, na programu je večeras od 20.45 časova.
Virtus je apsolutni favorit, pogledajte kakve su kvote uoči večerašnje utakmice!
Košarkaši Partizana nastavljaju najelitnije evropsko klupsko takmičenje gostovanjem protiv ekipe Virtusa u Bolonji.
Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon odlaganja utakmice 30. kola protiv Dubaija, dok je Virtus u istom kolu poražen od Real Madrida rezultatom 92:84.
U prvom ovosezonskom susretu u Beogradskoj areni, Virtus je savladao crno-bele rezultatom 68:86.
Kladionice su ulogu favorita prepustile Virtusu, te je kvota na pobedu domaćeg tima 1.50, dok se trijumf crno-belih plaća koeficijentom 2.95.
