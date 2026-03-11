Slušaj vest

Košarkaši Partizana nastavljaju najelitnije evropsko klupsko takmičenje gostovanjem protiv ekipe Virtusa u Bolonji.

Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon odlaganja utakmice 30. kola protiv Dubaija, dok je Virtus u istom kolu poražen od Real Madrida rezultatom 92:84.

KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U prvom ovosezonskom susretu u Beogradskoj areni, Virtus je savladao crno-bele rezultatom 68:86.

Kladionice su ulogu favorita prepustile Virtusu, te je kvota na pobedu domaćeg tima 1.50, dok se trijumf crno-belih plaća koeficijentom 2.95.

