Kladionice su objavile kvote za meč Novaka Đokovića i Džeka Drejpera (četvrtak, 02.00) i jasno je da srpskog tenisera čeka veoma težak zadatak.
MUKE U NAJAVI
ĐOKOVIĆA ČEKA PAKAO U INDIJAN VELSU! Isplivao podatak za brigu: Novak jeste favorit protiv Drejpera, ali...
Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, u noći između srede i četvrtka (02.00) igra protiv Džeka Drejpera meč osmine finala Mastersa u Indijan Velsu.
Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia
Neće imati lak zadatak Novak, a to potvrđuje i jedan podatak - kladionice su objavile kvote za ovaj meč i jasno je da nas čeka velika drama.
Kvota na Novaka Đokovića, koji je favorit, iznosi 1,70, dok je na Džeka Drejpera kvota 2,30.
Dakle, Đoković je bliži pobedi, ali za nju će morati žestoko da se namuči.
