Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, u noći između srede i četvrtka (02.00) igra protiv Džeka Drejpera meč osmine finala Mastersa u Indijan Velsu.

Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Neće imati lak zadatak Novak, a to potvrđuje i jedan podatak - kladionice su objavile kvote za ovaj meč i jasno je da nas čeka velika drama.

Kvota na Novaka Đokovića, koji je favorit, iznosi 1,70, dok je na Džeka Drejpera kvota 2,30.

Dakle, Đoković je bliži pobedi, ali za nju će morati žestoko da se namuči.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteTenisPOZNATO KADA NOVAK IGRA MEČ OSMINE FINALA INDIJAN VELSA: Ovaj termin se neće svideti navijačima u Srbiji!
Novak Đoković
TenisNOVAK ZAVRŠIO UČEŠĆE NA INDIJAN VELSU U DUBLU: Par Vašero/Rinderkneš posle dva seta obezbedio četvrtfinale
Novak Đoković
TenisNOVAK I DANAS NA TERENU: Đoković i Cicipas napravili već jednu senzaciju - sada je na redu nova bitka! Evo kada počinje
Novak Đoković i Stefanos Cicipas
Tenis"UPRAVO SU MI REKLI DA IGRAM PROTIV ĐOKOVIĆA..." Britanac pobedio, pa odmah čuo da ide na Srbina

 BONUS VIDEO:

Novak je ovo pokušao da sakrije Izvor: Kurir