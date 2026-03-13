Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde igraju u petak od 20 časova u Beogradskoj areni protiv aktulenog šampiona Evrolige Fenerbahčea, utakmicu 31. kola.

Zvezda je u prošlom kolu na svom terenu izgubila od Bajerna iz Minhena 80:85.

1/13 Vidi galeriju Evroliga, sezona 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Posle 30 kola Zvezda je sedma na tabeli sa 17 pobeda i 13 poraza, a Fenerbahče je prvi sa 22 pobede i sedam poraza.

Prema kladionicama, Zvezda je blagi favorit, te je kvota na pobedu domaćeg tima 1.95, dok se trijumf Fenera plaća koeficijentom 2.10.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.