Slušaj vest

Omladinska reprezentacija Srbije sastaje se danas od 17 sati sa Poljskom u poslednjem kolu završnog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se u junu ove godine održava u Velsu.

Srbija je favorit, te je kvota na pobedu Orlića 1.90, dok se trijumf Poljske plaća koeficijentom 3.70.

Uoči poslednjeg kola Srbija i Portugal imaju po četiri boda, ali Orlići bolju gol-razliku za jedan gol. Engleska ima tri boda, a otpisana Poljska je bez bodova.

Omladinska reprezentacija Srbije U19 Foto: FOTO: FSS

Srbiji treba pobeda protiv Poljske i to što ubedljivija u slučaju da Portugal savlada Englesku.

U slučaju da Engleska makar ne izgubi od Portugala, Srbiju bilo kakva pobeda vodi na Evropsko prvenstvo.

