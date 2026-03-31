Utakmica počinje u 17 sati.
Kvota
IDEMO, MOMCI! ORLIĆI NA KORAK OD EVROPSKOG PRVENSTVA, DANAS IGRAJU PROTIV POLJSKE! Pred meč isplivao podatak koji raduje naše fudbalere!
Omladinska reprezentacija Srbije sastaje se danas od 17 sati sa Poljskom u poslednjem kolu završnog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se u junu ove godine održava u Velsu.
Srbija je favorit, te je kvota na pobedu Orlića 1.90, dok se trijumf Poljske plaća koeficijentom 3.70.
Uoči poslednjeg kola Srbija i Portugal imaju po četiri boda, ali Orlići bolju gol-razliku za jedan gol. Engleska ima tri boda, a otpisana Poljska je bez bodova.
Omladinska reprezentacija Srbije U19
Srbiji treba pobeda protiv Poljske i to što ubedljivija u slučaju da Portugal savlada Englesku.
U slučaju da Engleska makar ne izgubi od Portugala, Srbiju bilo kakva pobeda vodi na Evropsko prvenstvo.
